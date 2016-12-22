700 каратистов сразились в Тольятти за награды «Кубка Дружбы»

С 16 по 18 декабря в Тольятти гостил весь цвет молодежного эшелона российского каратэ – 650 спортсменов из двадцати регионов страны и две команды из Казахстана участвовали в VI Всероссийских соревнованиях по каратэ «Кубок Дружбы».

Для проведения турнира была задействована значительная часть игрового зала универсального спорткомплекса «Олимп», оформленная по строгим международным канонам. В центре арены, на пяти соревновательных татами нескончаемой чередой шли яркие поединки в кумитэ и сосредоточенная работа участников в дисциплине ката. Причем, с каждого татами велась онлайн-интернет трансляция, которая дублировалась на плазменных панелях внутри просторной разминочной зоны, благодаря чему спортсмены имели возможность спокойно наблюдать за ходом поединков, не выходя на арену состязаний, сообщает АСМ «СПОРТИКО».

- У нас нет вопросов ни по размещению, ни по трансферу участников к месту проведения турнира, нет никаких нареканий, - подчеркнула почетный гость турнира, генеральный секретарь Федерации каратэ России Светлана Зайцева. – Оргкомитет во главе с Александром Юдиным сработал на отлично! Каждый из организаторов и волонтеров четко знает, что и когда ему необходимо делать. Здесь представлены команды из всех часовых поясов России. Уровень участников, конечно, разнится, но тем, кто отстает, есть чему поучиться.

Турнир, включенный в единую всероссийскую спортивную классификацию, проходил под эгидой Федерации каратэ России, под организационным руководством Самарской областной федерации каратэ при содействии министерства спорта Самарской области и многочисленных партнеров. Необходимо отметить, что при реализации данного проекта были использованы средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента РФ от 05.04.2016 г. 68-рп и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной организацией «Лига здоровья нации». По многочисленным отзывам спортсменов и тренеров, тольяттинские соревнования можно смело заносить в топ-лист лучших российских турниров в сфере единоборств. Все было организовано на редкость четко, без суеты, комфортно для участников и многочисленных зрителей.

- Всем, кто оказывает поддержку данным соревнованиям, хотелось бы выразить искреннюю благодарность, - отметил один из попечителей турнира, депутат Тольяттинской городской думы Максим Васильев. – Конечно, неравнодушных людей и потенциальных спонсоров у нас в городе гораздо больше, но не все еще прониклись желанием помочь. На мой взгляд, то, что мы видим, это серьезная ярмарка спорта. Если несведущий человек посетит турнир, то у него появится желание привести своего ребенка в этот вид единоборств. Каратэ полезно во многих отношениях – тут и реакция, и «дыхалка», и растяжка, и координация. Помимо уверенности в себе, каратэ воспитывает в человеке умение хранить свою силу при себе, уважение к окружающим. Здесь тренировка и мышц, и ума, и развитие мировоззрения.

Действительно, как и большинство соревнований в каратэ, нынешние проходили в атмосфере строгой дисциплины и в полном соответствии с правилами этикета этого восточного боевого искусства. А вот поддержка зрительного зала, порой, была такой, что децибелы зашкаливали! Можно констатировать, что значительная часть медальных поединков прошла с участием спортсменов Самарской области.

- Каждый из шести турниров, прошедших в стенах этого зала, заслуживает наивысшей оценки, - поделился впечатлениямиглавный судья турнира, рефери международной категории Алексей Сорокин из Омска. – Необходимо отметить не только антураж, оформление зала, но и внутреннее содержание – слаженную работу специально приглашенных квалифицированны х судей, организаторов и 50-ти волонтеров. Впервые использовалась система вывода участников на татами без микрофонов, с помощью волонтеров, без малейших заминок. Продвижение шестого турнира «Кубок Дружбы» началось еще полгода назад, и, благодаря этому, мы видим сегодня участников от Сахалина до Калининграда, от Казахстана до Ханты-Мансийског о автономного округа. После вхождения каратэ в олимпийскую программу каждое региональное министерство рассматривает всероссийские топ-турниры, как важный этап подготовки своих команд и делегирует на них бойцов. Такие соревнования, как в Тольятти, позволяют иметь хорошую конкурентную базу, усилить селекцию и получить на выходе «звездочек», которые со временем войдут в состав сборной страны и будут оспаривать олимпийские лицензии.

В рамках «Кубка Дружбы» под руководством Алексея Сорокина с успехом прошел судейский семинар по кумитэ и ката. По словам Алексея Владимировича, семинар был открыт не только для судей, спортсменов и тренеров, но и для родителей юных каратистов. И, что любопытно, людей, желающих освоить судейскую науку и создать вместе со своими детьми общее спортивное направление, оказалось немало! Такой симбиоз, безусловно, способствует укреплению института семьи. Что касается командного итога «Кубка Дружбы», то главный приз на этот раз достался хозяевам – сборной Самарской области, сумевшей взять реванш у прошлогоднего победителя – команды Саратовской области. На третьем месте осталась команда Москвы.

- Ожидания оправдались, - констатировал президент Самарской областной федерации каратэ Александр Юдин. - Была хорошая конкуренция, спортсмены получили соревновательный опыт, участники в разделе кумитэ имели возможность попробовать свои силы как в личных, так и командных поединках. А в следующем году мы планируем пригласить на наши соревнования иностранные команды.