В России почти 70% второклассников не могут составить предложение

Около 70% учеников вторых классов не могут составить предложение из представленных слов, заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева на заседании президиума Российской академии образования.

- Я просила через ФИПИ (Федеральный институт педагогических измерений) провести контрольную работу по русскому языку в 30 тысячах школ. Ее писали детишки второго класса. Тестовые задания сделали все хорошо, у всех между 4 и 5, но никто, практически 70% детей, не смог составить предложение из слов, которые были представлены, - приводит ТАСС слова Васильевой.

По ее мнению, такая ситуация во многом из-за "пустых федеральных государственных образовательных стандартов".

- Созданы рабочие группы по содержанию, поставлены сжатые сроки. К февралю должны быть представлены первые результаты работы групп по содержанию стандартов, - сказала министр.

Она добавила, что итоги контрольных работ - "тот самый штрих, от которого надо отталкиваться".

- Нам нужно возвращаться к тому, что на ЕГЭ мы не натаскиваем, а что каждый предметник - высококлассный специалист, чтобы он гордился и считал, что он подает свой предмет лучше, чем его коллеги, - заключила Васильева.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 22.12.2016 14:07 [359] (1)
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