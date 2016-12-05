На тольяттинца, севшего за руль пьяным и без прав, завели уголовное дело

Ночью 20 декабря во время несения службы на улице Автостроителей инспекторы ДПС остановили за нарушение ВАЗ-21099. За рулем автомобиля находился 27-летний местный житель. Почуяв резкий запах алкоголя, исходивший от мужчины, полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила, что автомобилист находился в нетрезвом состоянии.

Как сообщает облГлавк, всего четыре месяца назад по постановлению мирового судьи жителя Тольятти уже привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение. Ему назначили наказание в виде штрафа и лишения права управления транспортным средством на полтора года.

Накануне по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.