Завтра в Тольятти состоится вручение именных стипендий мэра

23 декабря в 13:00 в мэрии состоится ежегодная церемония вручения именных стипендий мэра городского округа Тольятти. Именными стипендиями поощряют талантливую молодежь города на протяжении 22 лет.

В этом году из 152 претендентов экспертная комиссия выбрала 24 представителя на вручение премии по восьми номинациям в возрасте от 13 до 30 лет. В торжественной обстановке победителям вручат премию в размере 20 тыс. руб.

Также на церемонии 24 лучшим школьникам города вручат паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба мэрии.