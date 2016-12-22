Фото: мэрия тлт

Завтра в Тольятти состоится вручение именных стипендий мэра

23 декабря в 13:00 в мэрии состоится ежегодная церемония вручения именных стипендий мэра городского округа Тольятти. Именными стипендиями поощряют талантливую молодежь города на протяжении 22 лет.

В этом году из 152 претендентов экспертная комиссия выбрала 24 представителя на вручение премии по восьми номинациям в возрасте от 13 до 30 лет. В торжественной обстановке победителям вручат премию в размере 20 тыс. руб.

Также на церемонии 24 лучшим школьникам города вручат паспорта гражданина Российской Федерации, сообщает пресс-служба мэрии.
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  3. 22.12.2016 14:50 [168] (0)
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