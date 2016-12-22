С нового года для пенсионеров изменится порядок выплат на проезд в общественном транспорте

С 1 января 2017 года ежемесячная денежная выплата на проезд в городском общественном транспорте будет предоставляться только пенсионерам, прекратившим трудовую деятельность. Размер выплаты составляет 270 руб. Тем, кому пенсии были установлены после 31 марта 2015 года, ежемесячная денежная выплата полагается в том случае, если пенсия не превышает в полтора раза величину прожиточного минимума пенсионера, установленного в Самарской области, сообщает мэрия.

Подробную информацию жители города могут получить в Главном управлении социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства в часы приема (понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00).

Прием граждан проводится по следующим адресам:

- улица Победы, дом 74, кабинеты №2, №3, №4, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;

- бульвар Орджоникидзе, дом 16, кабинеты №103, №222, тел. 54-49-06, 54-34-91;

- улица Матросова, дом 19д, кабинеты №8, №9,№10, №11,№12 тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.