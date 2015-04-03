С 2017 года на продуктах может появиться обязательный значок «ГМО»

Роспотребнадзор предложил внести в технический регламент о маркировке пищевой продукции в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поправки, согласно которым с 2017 года на всей продукции, произведенной с помощью генной инженерии, должен появиться значок «ГМО», пишут «Известия».

Проект поправок в техрегламент Роспотребнадзор подготовил еще в прошлом году. В нем указано, что значок «ГМО» на упаковке товара должен быть сопоставим по размеру с единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС (не менее 5 мм) и находиться рядом с ним.

При этом пояснить, насколько опасна продукция с генно-инженерно-модифицированными компонентами для потребителей и какую долю она занимает на российском рынке, в Роспотребнадзоре не смогли.

Между тем в России, по словам главы исполкома Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, подавляющее большинство жителей не имеет представления о том, что такое ГМО. «У нас на сегодняшний день есть много других более острых проблем, чем маркировка продуктов подобным обозначением», — считает он.