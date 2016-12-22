Тольяттинцев приглашают на праздничные новогодние ярмарки!

С 19 декабря уже работает муниципальная ярмарка на Центральной площади.

26 декабря ярмарки откроются в Автозаводском районе (ул. Свердлова, 51) и Поволжском (площадь им. В.И. Денисова). Время работы: ежедневно с 8:00 до 20:00 до 31 декабря.

В работе праздничных новогодних ярмарок примут участие предприниматели Ставропольского района и Самарской области, сообщили в мэрии Тольятти.

На ярмарках по доступным ценам можно купить: домашних гусей, индеек, уток к новогоднему столу, мандарины, груши, виноград, хурму, праздничные кондитерские изделия, а также елочные игрушки, сувениры, подарки родным и друзьям.
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  3. 22.12.2016 17:04 [306] (0)
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