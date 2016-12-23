20-летняя тольяттинка устроила драку на приеме у врача-педиатра

По результатам проведенной прокуратурой Комсомольского района проверки к административной ответственности за оскорбление привлечена жительница Тольятти.

Установлено, что 9 сентября в Тольяттинской городской поликлинике № 4 проходил прием к врачу-педиатру, к которому без предварительной записи пыталась попасть 20-летняя безработная жительница города. Ей стали воспрепятствовать 6 человек, предварительно записавшихся на прием к врачу и ожидавших своей очереди, в связи с чем произошел конфликт с криками и дракой.

Вышедшая на шум 57-летняя врач попыталась успокоить данную девушку, которая ей в ответ высказала слова оскорбления в грубой нецензурной форме.

Сотрудница медицинского учреждения обратилась с заявлением о привлечении молодой женщины к административной ответственности.

Прокуратурой района по результатам проверки за нанесенное врачу оскорбление в отношении девушки было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Она признана виновной, тольяттинке назначен штраф в размере 1 000 рублей. Постановление не вступило в законную силу.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 22.12.2016 18:12 [608] (0)
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