Топ 5 главных новинок автошоу Лос-Анджелес 2016 по мнению Avtoset.net

В середине ноября представители автомобильного сообщества собрались на автосалоне в Лос-Анджелесе, чтобы в очередной раз посмотреть в глаза будущему современного автопрома. В 2014 году известный Convention Center установил рекорд, приняв 65 автомобильных концептов из разных точек мира, 97 стендов запчастей, автокомпонентов и автоаксессуаров. В этом сезоне на площади 71 тысяча квадратных метров состоялась презентация достаточного количества экспонатов, которые в будущем окажутся на российском рынке. Эксперты Avtoset.net знакомят вас с 5 лучшими автомобилями

Mazda CX-5 2017

Второе поколение CX-5 выполнено в таком же концептуальном духе, что и другие компактные внедорожники марки. Главными конкурентами модели окажутся азиатские кроссоверы Kia Sportage и Nissan Qashqai. Автомобиль построен на проверенном шасси: неизменную колесную базу дополнили короткие свесы, что способствовало уменьшению длины паркетника на 0,5 сантиметра.

Салон CX-5 оборудован новыми креслами, прочей консолью, имеющей семидюймовый дисплей, проекционным экраном и фирменной мультимедийной системой MZD Connect. Вспомогательная система i-ActiveSense умеет идентифицировать дорожные знаки и автоматически контролировать скорость в зависимости от расположения радаров. Также в кроссовере установлена система G-Vectoring Control, которая успешно используется в Mazda 6. Ее задачей является регулировка оборотов мотора с учетом степени поворота рулевого колеса и боковых ускорений.

Агрегатная линейка модели представлена 2,0- и 2,5-литровым бензиновыми двигателями. Желающие смогут обзавестись внедорожником с 2,2-литровым дизельным мотором. В конце зимы автомобиль начнет продаваться на японском рынке. В остальные страны поставки внедорожника начнутся чуть позже.

Volkswagen Atlas (Terramont) 2018

Топовая семиместная внедорожная версия Volkswagen получила именное ограничение. Так, жители Соединенных Штатов смогут обзавестись моделью Atlas, в то время как европейскому контингенту автомобиль предложат с именем Terramont. Производитель заявил, что машина отличается большими габаритами и просторностью. При ее разработке использовалась платформа MQB, ранее задействованная в модели Kodiaq от Skoda. Автомобиль оснастили системой переднего привода. Установленный в нем силовой агрегат характеризуется поперечным расположением.

Atlas/Terramont имеет длину больше пяти метров. Если проводить параллели с конкурентами, габариты автомобиля превышают массивные аналоги от Ford и Toyota. Известно, что на территорию Америки кроссовер будет поставляться с двухлитровым турбированным и 3,6-литровым атмосферным двигателями мощностью 238 и 280 лошадиных сил соответственно. Трансмиссия Atlas/Terramont будет иметь восемь автоматически переключаемых ступеней.

Допускается, что европейская вариация автомобиля будет иметь другую техническую оснащенность. Исходя из предположений, на российском рынке будет продаваться заокеанская версия кроссовера.

Mini Countryman 2017

Второе поколение Mini Countryman прибавило как в дизайне, так и в габаритах. Так, производитель расширил колесную базу автомобиля на 7,5 сантиметра, тем самым увеличив багажное отделение до 450 литров. Кроссовер стал 4,3 метра в длину.

Внешне Countryman оснащен LED-оптикой, креплениями для размещения багажника на крыше и массивной радиаторной решеткой. Представленная машина базируется на полноприводной платформе UKL, имеющей муфту Hadlex с электрогидравлическим приводом.

Самую доступную версию внедорожника укомплектуют полуторалитровым бензиновым мотором, имеющим три цилиндра и 134 лошадиных силы производительности. Также покупатель сможет заказать модификацию с двухлитровым агрегатом, отдача которого составляет 192 л.с. Поклонники дизельных двигателей смогут довольствоваться 150- и 190-сильной версиями. В данном случае объем двигателя составит два литра. Помимо этого, ожидается презентация версии с гибридной установкой, имеющей мощность 224 "лошади".

На просторах Европы автомобиль должен появиться в первом квартале 2017 года.

Ford EcoSport 2017

С приходом 2018 года на автомобильном рынке США состоится грандиозное событие – компания Ford предложит национальному потребителю первый компактный кроссовер марки. Поставляемая на российский рынок модель будет иметь схожие характеристики.

Экстерьер нового EcoSport дополнили фронтальной частью, стилистически позаимствованной у седана Mondeo. Обновился и салон автомобиля, в котором появилась информационно-развлекательная система с восьмидюймовым дисплеем и поддержкой Android Auto/Apple CarPlay.

Моторная линейка кроссовера представлена одно- и двухлитровой бензиновыми вариациями, к которым подключается шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Менеджеры Ford заявили, что систему полного привода получит двухлитровая модификация.

Mercedes-Maybach S650 2018

Модель S650 дополнила линейку Mercedes-Benz S, получив люксовую приставку Maybach. В плане производительности она проигрывает Mercedes-AMG S65. Машина оборудована двенадцатицилиндровым шестилитровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, производительность которого составляет 520 лошадиных сил.

Вся роскошь и величие элитного бренда пришлась на салон кабриолета, в отделке которого использовались дорогостоящие дерево и кожа.

Стандартная комплектация автомобиля предусматривает наличие пневматической подвески. Для большего комфорта находящихся в S650 людей к каждому водительскому и пассажирскому подголовнику подается теплый воздух. В качестве дополнительных аксессуаров Maybach предложила клиентам фирменные туристические сумки.

Отметим, что в продаже появится лишь триста единиц премиального автомобиля. Покупатели, готовые отдать за новинку минимум триста тысяч евро, смогут приобрести ее уже в первой половине 2017 года.

Материал подготовлен совместно с тольяттинской редакцией автомобильной энциклопедии Автосеть.

Материал размещен на правах рекламы