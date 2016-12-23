В Тольятти пройдет выставка печатной графики современных японских художников «Философия тишины»

Культура Японии всегда привлекала внимание, как истинных знатоков утонченной красоты, так и простых любителей прекрасного. Обостренное ощущение цвета, особое композиционное чутье, соседство вечного и сиюминутного - все эти компоненты искусства приоткрывают для европейцев загадочный мир японской души.

Тольяттинский художественный музей представляет выставку «Философия тишины», которая в полной мере позволит зрителю насладиться тонкостью восточного мировосприятия. В экспозиции будут представлены 43 произведения ведущих японских мастеров - Кацунори Хаманиси, Хироаки Мияямы, Китамуры и Кейко, выполненные в техниках: меццо-тинто, офорт и ксилография.

Центральное место в экспозиции займут 27 работ Кацунори Хаманиси, выполненные в одной из самых редких, трудоемких и утонченных разновидностей резцовой гравюры на меди, обладающей исключительными выразительными возможностями – меццо-тинто (иначе manera negra или «чёрная манера»). Без линейной штриховки, оперируя только пятном, меццо-тинто достигает чрезвычайного богатства и живописной мягкости тональных переходов – от глубоких теневых участков к самым ярким световым бликам.

Можно сказать, что этот вид гравюры чудом сохранился до наших дней, поскольку требует состояния сосредоточенност и и особенного усердия, а эти качества являются сейчас большой редкостью. Тем не менее, в начале XXI века еще есть художники, для которых качество выполненных ими работ дороже потраченного времени. Подлинных мастеров этой техники не так много и все их имена хорошо известны в графическом сообществе. В этом достаточно узком кругу особое место занимает Кацунори Хаманиси. Особый бархатистый тон меццо-тинто с добавлением оттенков лилового в его работах поражают своей колористикой.

Графику Хаманиси можно условно разделить на две части: в первой четко прослеживается его национальная принадлежность – элементом многих листов является пучок рисовых колосьев. Многие работы мэтра воспроизводят характерные японские пейзажи с луной или солнцем. Сюда же относятся работы из серии «Кимоно».

Другой большой блок – это листы, которые можно отнести к символизму и абстракционизму. Появление абстрактных работ в творчестве Хаманиси обязано его знакомству с творчеством американского художника-минима листа Ньюмана Барнетта, состоявшемуся в конце 1980-х годов, после посещения выставки Барнетта в Нью-Йорке. Огромный шедевр Барнетта “Vir Heroicus Sublimis”, размером 5 на 2,5 метра поразил Хаманиси не только своим необычным цветом, но и потрясающим контрастом между акцентированным цветом и напряженностью линий. Многочисленные интерпретации такой “визуальный игры разума” встречаются во многих работах Хаманиси 1980-1990-х.

В экспозиции выставки гости музея смогут также увидеть 8 цветных офортов замечательного японского художника Хироаки Мияямы, созданные по сюжетам классического японского придворного романа Х века «Повесть о Гэндзи». Произведения этого мастера представляют собой не книжные иллюстрации, а скорее поэтические фантазии, где каждый персонаж олицетворяется веткой вишни, побегом папоротника или бутоном тюльпана. Мысли и чувства героев романа, вдохновившего художника на кропотливый труд, переданы штрихами и намеками. Каждый цветок, который выписан на офорте, важен не сам по себе, так как главное в нем не как он нарисован, а как он вписан в пространство. Каждая линия интересна там, где она обрывается. Даже пространство в этих работах говорит, рождает чувства и переживания.

В своих лаконичных офортах профессор Мияяма использует стилистику японской живописи «иматоэ», эстетическое кредо которой – «Все излишнее – безобразно». Каждый лист выполнен филигранно (один офорт печатался с 7-8 досок), а фоном служит сусальное золото или серебро. Благодаря объединению секретов печатной графики и живописи на золотой фольге, традиционных для Японии, удалось создать уникальную комбинацию - печать на золотой фольге. Технологическая сложность этого типа гравюры привлекает многих авторов, предпринимающих попытки ее воспроизвести, но пока они не увенчались успехом.

Тольяттинский художественный музей приглашает тольяттинцев и гостей города посетить выставку японской печатной графики «Философия тишины», где можно будет погрузиться в удивительный мир эстетики мастеров Страны Восходящего Солнца.

20 января – 19 марта 2017 года

Открытие: 20 января 2017 года в 17.00

Адрес: б-р Ленина, 22

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