Тольяттинские дети стали участниками «Урока Мужества»

20 декабря в МАООУ «Пансионат «Радуга» прошёл «Урок Мужества», посвящённый Дню Героев Отечества и городскому Дню памяти военнослужащих.

В настоящий момент в санатории проходит санаторный заезд 250-ти детей города Тольятти, сёл Выселки и Ягодное, среди которых 40 детей, находится в трудной жизненной ситуации. В пансионате отдыхают и учатся дети разного возраста, от дошкольников до самых старших – учащихся одиннадцатых классов. Именно они в первую очередь и были участниками этого «Урока Мужества».

Перед встречей возле актового зала была развёрнута выставка современного стрелкового оружия, где каждый мог подержать и сфотографироваться с автоматом Калашникова или увидеть самозарядный карабин Симонова (СКС – 45) – оружие почётного караула. После знакомства с оружием и совместного фотографирования с гостями – ветеранами в актовом зале началась торжественная часть «Урока Мужества».

На встречу с учащимися пришли члены Региональной общественной организации «Союз десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области, во главе с ветераном ВДВ – Шубениным Андреем Николаевичем и начальником штаба организации, кавалером двух орденов «Красной Звезды» и двух орденов В.Ф.Маргелова – Богатырёва Валерия Юрьевича, а также родители военнослужащих, погибших в республике Чечня: Шалыганова Раиса Николаевна и Ануфриева Галина Ивановна. Незабываемой для всех собравшихся была встреча с Героем России Григорием Сергеевичем Кириченко и его рассказ об участии в боевых действиях.

На экране кадры Великой Отечественной войны сменяли кадры войны в Афганистане и эпизоды Чеченской эпопеи, звучали воспоминания и поздравления гостей и ведущих и песни Гарика Карапетяна. Выступления всех участников воспринимались с теплотой и вниманием. А после окончания встречи всем гостям были вручены подарки и ребята проводили их несмолкающими аплодисментами.

Хочется верить что время, проведённое на «Уроке Мужества» не прошло даром и оставило в сердцах молодых людей чувство патриотизма и ответственности за своё будущее и будущее нашей страны.

Информация Чекунова Сергея