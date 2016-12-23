В Тольятти прошли открытые соревнования по спортивному метанию ножа «Купол – 2016»

18 декабря в спортивном зале Федерации Армейского Рукопашного боя Самарской области состоялись открытые соревнования по спортивному метанию ножа «Купол – 2016», посвящённые вводу войск в Афганистан. Инициаторами соревнований являлись: Региональная общественная организация «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области (председатель – Шубенин А.Н.); Федерация Армейского Рукопашного боя Самарской зоны (президент – Глотов В.А.); Культурно-оздоровительная Военно-спортивная ассоциация «Купол» (председатель – Кузин Д.А.) и Мотоклуб «PHANTOMS MC» (президент – Селезнёв А.В.).

Перед началом соревнований, после слов приветствия и торжественных звуков Гимна России, была объявлена минута молчания в память о героях, погибших при выполнении интернационального долга в республике Афганистан.

Соревнования проводились по следующим номинациям: метание ножей с расстояния 3-х метров от цели, метание ножей с расстояния 5-ти метров от цели и,как дополнительная номинация – метание ножей  в игральные карты. Каждому участнику было предоставлено три «пристрелочных», тренировочных попытки – это три серии по три метания ножа и зачётные, также – три по три метания. Итоги соревнований подводились как в командном, так и в личном зачёте по каждой из номинаций.

Среди участников были: представители мотоклуба из города Казани «FREEMEN», команда Региональной общественной организации «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения» Самарской области (Тольятти), байкеры из Ульяновска клуба «HATCHETS», Тольяттинский мотоклуба «PHANTOMS MC». В каждой из команд по три участника и четыре участника были заявлены только для выступления в личном зачёте. Всего – 16 участников.

По итогам соревнования в командном зачёте места распределились следующим образом:1 место заняла команда «Союз Десантников и Подразделений Специального назначения», второе место – команда «PHANTOMS MC» – Тольятти, на третьем месте команда «HATCHETS» из Ульяновска. На четвёртом месте – спортсмены Казани.

В личном зачёте (3 метра): 1 место – Шерстяков В.С («HATC HETS» – Ульяновск), 2 место – Селезнёв А.В ( «PHANTOMS MC» – Тольятти), 3 место – Глотов В А (ВДВ – Тольятти).

В личном зачёте (5 метров): 1 место – Шубенин А.Н.(ВДВ – Тольятти), 2 место – Борков И.В, 3 место – Шерстяков В. С. («HATCHETS» – Ульяновск).

В дополнительной номинации призёром также стал представитель мотоклуба «HATCHETS» из Ульяновска – Шерстяков В. С.

Всем призёрам были вручены памятные медали, подарки (метательные ножи), по бутылке самодельного кваса и по «букету» берёзового веника, для ведения здорового образа жизни. Общим решением участников данные соревнования решено было сделать традиционными.

Информация Чекунова Сергея.
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  2. TLT.ru
  3. 23.12.2016 08:02 [131] (0)
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