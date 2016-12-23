В пригороде Тольятти в ДТП пострадали два пешехода

21 декабря на территории Ставропольского района в результате невнимательности водителей произошло сразу два наезда на пешеходов, в результате которых пострадавшие получили ушибы и травмы, сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Ставропольскому району.

Вечером 27-летний водитель (стаж с 2008 года), управляя автомобилем Фольксваген Поло, двигался по автодороге Тольятти - Ягодное, проявил невнимательность и допустил наезд на пешехода, пенсионера, 1956 года рождения. Мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне его видимости слева направо по ходу движения автомобиля, был одет в темную одежду без световозвращающих элементов. В результате ДТП пешеход доставлен бригадой скорой помощи в ГБУЗ СО ГБК №5 г.Тольятти с диагнозом «Ушиб правой голени».

В этот же день, в селе Тимофеевка, примерно в это же время и также по причине невнимательности водителя, произошла вторая трагедия. Водитель, женщина, 1972 года рождения, двигалась на автомобиле ВАЗ-11113 по улице Строителей, со стороны города Тольятти в направлении Обводного шоссе, не справилась с рулевым управлением, в результате чего допустила наезд на пешехода, мужчину, 1976 года рождения, который стоял на левой обочине по ходу движения. Пешеход осмотрен бригадой скорой помощи на месте ДТП, назначено амбулаторное лечение. Отметим, что пострадавший был одет в темную одежду, на которой присутствовали световозвращающие элементы.

Специфической особенностью Ставропольского района является то, что наезды на пешеходов происходят, как правило, в темное время суток, на неосвещенных участках дорог и вне населенных пунктов. При таких дорожных условиях пешеход обязан стать для водителя заметным, с помощью световозвращающих элементов, что закреплено законодательно в п. 4.1 ПДД РФ, ответственностью за невыполнения такой обязанности, согласно ч.1 ст. 12.29 КоАП РФ является штраф в размере 500 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей транспортных средств быть более внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.