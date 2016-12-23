В Тольятти прошла акция «Водитель, в твоих руках наша жизнь!»

Сегодня педагоги и учащиеся школы № 90 Автозаводского района вместе с сотрудниками ГИБДД У МВД России по  г. Тольятти вышли на улицу с плакатами, рисунками и листовками, с целью привлечения внимания взрослых участников дорожного движения Тольятти к проблемам безопасности на дорогах.

Юные пешеходы вручали водителям свои рисунки с призывами соблюдения Правил дорожного движения, обращались  ко взрослым с просьбой не оставаться равнодушными, показывать детям пример культурного уважительного отношения друг к другу.

Организация проводимых профилактических мероприятий направлена, прежде всего, на снижение дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков.

В Отделе ГИБДД У МВД России по г.Тольятти надеются, что подобные мероприятия привлекут внимание жителей нашего города и на тольяттинских дорогах станет меньше аварий. Берегите самое дорогое – наших детей!
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  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 22.12.2016 18:50 [178] (0)
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