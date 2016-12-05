В 2016 году органы внутренних дел наложили на тольяттинцев штрафов на 9,5 миллионов рублей

В подразделениях Тольяттинской полиции продолжается активная работа по взысканию административных штрафов, наложенных должностными лицами органов внутренних дел.

За 11 месяцев 2016 года было наложено штрафов на общую сумму 9 455 794 руб. (без учета штрафов ГИБДД), из них поступило в местный бюджет 6 874 522 руб., что составило 72,7 % от общей суммы наложенных штрафов.

В соответствии с требованиями ст. 32.2 КоАП РФ штраф подлежит уплате не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП), по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, соответствующие материалы сотрудниками подразделений ОВД по исполнению административного законодательства в течение 10-ти суток направляются судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в принудительном порядке. Кроме того, должностное лицо органа внутренних дел составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Санкция данной статьи предусматривает наложение судом на виновное лицо административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1000 рублей либо административный арест на срок до 15-ти суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов.

Так, за 11 месяцев 2016 года должностными лицами ОВД было вынесено 16265 постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, при этом 1490 правонарушителей, не оплативших штраф в установленный срок, были привлечены к административной ответственности, из них 550 человек арестованы судом на срок от 1 до 15 суток, с отбыванием наказания в специальном приемнике для содержания лиц, арестованных в административном порядке У МВД России по г. Тольятти, 676 человек получили штраф в двойном размере, а 89 человек получили в качестве наказания обязательные работы на общий срок 2880 часов.

По всем вопросам, касающимся оплаты административных штрафов, необходимо обращаться в подразделения по исполнению административного законодательства У МВД России по г. Тольятти:

Группа по ИАЗ отдела полиции № 21 (Автозаводский район):

ул. Дзержинского, 15; кабинет № 110; телефон: 93-61-33.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 22 (Автозаводский район):

ул. Автостроителей, 55; кабинет № 30; телефон: 93-46-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 23 (Комсомольский район):

ул. Коммунистическая, 120; кабинет № 1; телефон: 93-47-22.

Группа по ИАЗ отдела полиции № 24 (Центральный район):

ул. Чапаева, 64 «А»; кабинет № 111; телефон: 93-49-19.

Отделение по ИАЗ У МВД России по г. Тольятти:

ул. Л.Толстого, 38; кабинет № 300; телефон/факс: 93-62-34.