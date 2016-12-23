В Тольятти продолжится строительство детского сада в 20 квартале

Как отметил председатель Думы Тольятти Дмитрий Микель, одним из важных вопросов повестки заседания Думы 21 декабря было внесение изменений в бюджет города на текущий год. Среди прочих ключевая поправка касалась увеличения расходов с целью обеспечения оплаты работ по строительству здания детского сада № 210 «Ладушки» в 20 квартале на сумму 14,2 млн руб.

Признавая острую социальную значимость этой стройки, депутаты детально проанализировали, почему возникла необходимость внесения данных поправок в и без того напряженный бюджет города, чтобы исключить возможные негативные последствия как для городской казны, так и для строящегося объекта. Получив всю дополнительную информацию, в том числе гарантийное письмо подрядчика о завершении оговоренных строительных работ, Дума приняла поправки.

Как отметила депутат Лариса Руднева, жители 20 квартала уже не первый год с нетерпением ждут окончания строительства этого детского сада. В ходе обсуждения депутаты задали представителям мэрии много вопросов, чтобы детально разобраться в сложившейся вокруг строительства этого объекта ситуации. Как прозвучало в ходе обсуждения, стоимость строительства здания детского сада составляет порядка 250 млн р, вместе с подключением к инженерным сетям - 306 млн.р. Сейчас, по словам чиновников, близятся к завершению строительные работы первого и второго этапа стройки. Данный объект город в свое время начал сроить на собственные средства, но ситуация изменилась, сейчас очевидно - бюджет города не сможет финансировать ее завершение в полном объеме. Порядка 55 млн р компании-застройщику за выполненные работы уже перечислены. По заявлению чиновников, они намерены провести переговоры с областными властями на предмет оказания помощи в завершении строительства этого садика за счет средств областного бюджета. Но пока этот вопрос будет решаться, чтобы уже построенная часть здания не разрушилась под воздействием погодных условий, осадков, необходимо изыскать средства для завершения строительства «коробки» под крышу. Чтобы это сделать, нужно заплатить строительной организации 14,2 млн р. На заседание Думы был приглашен руководитель компании-застройщика, который дал подробные разъяснения по возникшим вопросам.

Учитывая напряженность городского бюджета, депутаты очень подробно проанализировали, на каком этапе стройка находится сейчас, какой объем работ уже выполнен, запросили от мэрии предоставить официальные документы, подтверждающие данные факты. Также на бюджетной комиссии под председательством Михаил Носорева депутаты предложили компании-застройщику направить в адрес мэра гарантийное письмо, где должны быть прописаны обязательства в случае получения застройщиком 14 млн, завершить оговоренные строительные работы.

На комиссии по бюджету депутаты также задавали вопросы представителям мэрии, сколько по их расчетам в итоге будет стоить квадратный метр данного объекта, учтивая, что в своем недавнем послании к депутатам Самарской Губернской Думы и жителям региона губернатор особое внимание обратил на данную тему. Представители мэрии не смогли дать исчерпывающего ответа, ссылаясь на то, что стоимость строительных материалов постоянно меняется.

Получив подтверждение в виде гарантийного письма от строительной организации, заключение специалистов мэрии о фактическом объеме выполненных работы на этом объекте, депутаты приняли соответствующие поправки в бюджет. Также Дума рекомендовала мэрии обеспечить взыскание неустоек с компании-застройщика (речь идет о сумме порядка 30 млн р.) за просрочку исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, сообщает пресс-служба Думы Тольятти.