В Тольятти управляющая компания вернула жильцам свыше 200 тысяч рублей, необоснованно начисленных за содержание

Прокуратурой Автозаводского района в ходе проверки, проведенной в отношении управляющей организации ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти», выявлены нарушения порядка ценообразования при взимании платы за содержание многоквартирного дома № 85 по ул. Мурысева в г. Тольятти.

Управляющая организация в период с января по октябрь 2016 года незаконно применяла плату за содержание дома, превышающую размер платы, установленной решением общего собрания собственников его собственников.

По требованию прокуратуры района собственникам помещений многоквартирного дома выполнен перерасчет на общую сумму 207 тысяч рублей.

По результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях, возбужденных прокуратурой района по ч. 2 ст. 14.6. КоАП РФ, постановлением территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Тольятти от 14.12.2016 ООО УК «Департамент ЖКХ г. Тольятти» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Постановлением мирового судьи судебного участка № 88 Автозаводского судебного района г. Тольятти от 09.12.2016 директору управляющей организации назначено административное наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей, сообщает областная прокуратура.