370 детей-сирот Самарской области получили собственное жильё в этом году

22 декабря министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова вместе с главой м.р. Красноярский Самарской области Михаилом Белоусовым, уполномоченным по правам человека в Самарской области Ольгой Гальцовой и уполномоченным по правам ребенка в Самарской области Татьяной Козловой вручила ключи от квартир 12 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Новые квартиры были приобретены на средства из федерального и областного бюджетов, выделенных администрации муниципального района Красноярский. Квартиры находятся в новом трёхэтажном многоквартирном доме, который расположен в жилом комплексе «Экодолье Самара» в селе Белозёрки. В канун нового года мечта о собственном жилье исполнится для 12 молодых граждан, оставшихся без попечения родителей и проживающих в м.р. Красноярский. Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир проходила на открытой площадке около многоквартирного дома в жилом комплексе.

Как отметила М.Ю.Антимонова, в бюджете Самарской области ежегодно предусматривается около полумиллиарда рублей для обеспечения людей этой категории бесплатным жильём. Это один из самых высоких показателей по ПФО, сообщает региональное правительство.

- В Самарской области на 1 декабря 2016 года 358 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа въехали в собственное жилье. На сегодняшний день эта цифра уже изменилась в сторону увеличения на 12 квартир, приобретенных администрацией м.р. Красноярский. Стоит отметить, что в ряде муниципальных образований Самарской области процесс приобретения квартир для этой категории граждан также близится к завершению, поэтому итоговое количество приобретенных квартир для детей-сирот будет известно в январе будущего года, - уточнила М.Ю.Антимонова.