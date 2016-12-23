«Лада» в гостях одолела «Звезду»

В своем девятом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Звенигороде «Лада» обыграла «Звезду» - 36:25 (19:12), сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

«Лада» почувствовала себя хозяином положения с самого начала, сразу дав понять соперницам, что не предрасположена терять очки. Обмен первыми четырьмя атаками принес красноречивый счет 0:3 в пользу автозаводчанок, на что их в отдаленном прошлом главный тренер Алексей Гумянов, летом принявший «Звезду», поспешил отреагировать ранним тайм-аутом. Но лишь после того, как гости откатились от звенигородок на пять мячей, у хозяек худо-бедно что-то вразумительное стало получаться в ответ.

Однако максимум чего удалось им добиться по ходу первой половины встречи – сократить дистанцию до «минус четырех». Обходясь минимальным количеством замен, ударная бригада тольяттинок четко сдерживала робкий натиск своих визави. Хотя кадровые неурядицы были налицо. В стартовом составе «Лады» ее главного тренера Левона Акопяна перед последним выездом уходящего года особенно тревожило отсутствие травмировавшей локоть на чемпионате Европы в Швеции Елизаветы Малашенко, которая выпала из клубной обоймы на неопределенный срок. Но эту проблему благодаря Алёне Носиковой удалось на протяжении значительного времени решать. Досадно, что на самом финише не самого ожесточенного боя, когда его исход уже ни у кого не вызывал сомнений, она повредила правое колено.

Под занавес первого тайма гости снова поднажали, закрепив перевес. На стартовый отрезок второй 30-минутки пришлась вторая ощутимая вспышка «Звезды», которая опять приблизилась к гостям на расстояние в четыре гола. Но она вновь не продержалась слишком долго на гребне едва накатившей волны. Волжанки мобилизовались и без видимых усилий пресекли поползновения соперниц, задолго до конца лишив их малейших надежд на успех. И заодно, как обычно практикуется в таких случаях, на всю катушку нагрузили свой ближайший резерв.