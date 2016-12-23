В ДК «Тольятти» пролились краски!

21 декабря в стенах Дворца культуры Тольятти имени Абрамова состоялся финал одного из самых ярких танцевальных фестивалей города и области - «Краски Жигулей 2016». Участники фестиваля в ДК «Тольятти» приехали из разных уголков области: Тольятти, Самара, Жигулёвск и др. Своё танцевальное мастерство показали примерно 900 мальчишек и девчонок в возрасте от 5 до 18 лет.

В финал вышли 49 коллективов в трех возрастных категориях. Фестиваль проходил в несколько этапов в течение трех дней. Самые популярные номинации: «Эстрадный танец», «Спортивно-эстрадный танец» и «Уличная хореография».

Самые яркие, по мнению профессионального жюри и организаторов фестиваля, оказались номера команд: "Иллюзия" - лауреаты 1 степени (13-18 лет, уличная хореография, студия танца "Фристайл"), коллектив студии танца "Радость"- лауреаты 1 степени в категории 11-13 лет "Эстрадный танец", команда "Радуга" - лауреаты 1 степени в категория 8-10 лет ,номинация "спортивно-эстрадный танец", студия танца "Фристайл" и коллектив "Аквамарин"- лауреаты 1 степени ( 8-10 лет, "Эстрадный танец",студия танца "Аквамарин").