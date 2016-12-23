АВТОВАЗ через год представит две новинки

Президент АВТОВАЗа Николя Мор в рамках торжественного запуска на казахстанском заводе «Азия Авто» в Усть-Каменогорске в серийное производство четырех моделей LADA рассказал о планах компании на ближайшие годы.

- В следующем году мы запускаем LADA Vesta Cross в кузове универсал. А также у нас будет еще два очень интересных продуктовых события в период с конца 2017 до начала 2018 года. Цель, которой мы задались – это обновить всю модельную линейку LADA, применяя Х-концепцию дизайна, - приводит слова Мора Лада Калина клуб.

Более о предстоящих новинках глава АВТОВАЗа ничего не рассказал. Издание предполагает, что речь идет о фейслифтинговых версиях Лады Калины и Лады Гранты. Обновить эти модели АВТОВАЗ собирался уже давно. Причем в рамках фейслифтинга модели должны получить внешность в Икс-стиле, уже реализованном на седане Лада Веста и кроссовере Лада Х Рей.

Еще одним фактом, который подтверждает, что Николя Мор говорил о фейслифтинге Калины и Гранты могут служить слова губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Во время оглашения послания депутатам губернской думы и жителям региона он заявил: «Сегодня завод готовится к выпуску изменённой Калины и моделей Renault». Логично, что вместе с Kalina обновленную внешность получит и соплатформенная Granta.

Изображение: Лада Калина клуб.