Сегодня на лед «Лада-Арены» выйдут Павел Дацюк и Илья Ковальчук

23 декабря "Лада" на своем льду сыграет с питерским СКА. В этом сезоне СКА обыграл тольяттинцев у себя дома со счетом 5:1.

В межсезонье, безусловно, главным приобретением клуба стал Павел Дацюк (участник четырех Олимпиад, двух кубков мира, чемпион мира, бронзовый призер Олимпиады, двукратный обладатель Кубка Стэнли, только в регулярных чемпионатах NHL сыграл 953 матча). Помимо Дацюка, ряды СКА в межсезонье пополнили Александр Хохлачев (не смог закрепиться в «Бостон Брюинз» и Виктор Тихонов (у внука известнейшего российского тренера Виктора Васильевича Тихонова в прошлом сезоне, что называется, «не пошло» ни в «Чикаго Блэк Хоукс», ни в «Финикс Койотс»), далек пока он от своих лучших кондиций и в СКА, впрочем, времени, чтобы набрать оптимальную форму к главным матчам сезона, у форварда достаточно.

Несмотря на то, что СКА укомплектован, пожалуй, лучше, всех в Лиге, раскрываются в команде и молодые игроки. Отличный сезон проводит голкипер Игорь Шестеркин (8 «сухих» матчей), вытеснивший с позиции основного голкипера Микко Коскинена. В нападении одним из лидеров стал 22-летний Александр Барабанов, своей игрой заработавший приглашение в сборную России. В начале декабря у «Амура» был приобретен еще один игрок обороны – Артем Зуб, который является кандидатом в сборную России (возглавляет ее наставник СКА Олег Знарок).

СКА в нынешнем сезоне забивает очень много (более четырех шайб в среднем за игру). В десятке лучших бомбардиров КХЛ в нынешнем сезоне сразу три представителя СКА – Илья Ковальчук (22+31), Никита Гусев (16+30) и Вадим Шипачев (10+32). На сегодняшний день СКА уверенно лидирует в конференции "Запад" (98 очков после 39 матчей), а "Лада" занимает 12 место в конференции "Восток" (48 очков после 42 игр). Два дня назад "Лада" на своем льду уступила ЦСКА (4:5), а СКА свой предыдущий официальный матч провел 8 декабря, когда дома по буллитам одолел московское "Динамо" (2:1).

В этом году в России отмечается 70-летний юбилей отечественного хоккея. 22 декабря 1946 года состоялись первые официальные матчи чемпионата СССР по хоккею с шайбой. В рамках празднования 70-летия отечественного хоккея ХК "Лада" подготовил для болельщиков специальную программу. Перед матчем возле Северного входа будет развернута полевая кухня (с 18.00 до 18.45). В фойе второго этажа проводится выставка ретро-формы, посвященная 70-летию хоккея в нашей стране и 40-летию ХК "Лада". Также болельщиков ждет автограф-сессия с участием хоккеистов "Лады" и раздача рекламных материалов, посвященных 70-летию отечественного хоккея.

Как сообщили в пресс-службе хоккейного клуба, перед началом матча болельщики смогут увидеть видеоролик с памятными и значимыми событиями из истории российского хоккея. Символическое вбрасывание произведет Владимир Асеев, член правления Федерации хоккея России, председатель правления Межрегионального Координационного Центра "Поволжье".