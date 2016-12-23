С нового года на дорогах Тольятти появятся дополнительные автобусные маршруты

С целью улучшения транспортного обслуживания пассажиров с 1 января 2017 года вводятся дополнительные автобусные маршруты для МП «ТПАТП №3». На маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, действуют все предусмотренные льготы, сообщает мэрия.

Информацию по расписаниям работы маршрутов, а также о возможности проезда между различными остановочными пунктами города, в том числе с пересадкой, можно уточнить в управлении транспорта мэрии: 54-31-54, 54-49-09, 54-39-09.

Схема движения и расписание работы маршрутов.
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  3. 23.12.2016 13:19 [406] (0)
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