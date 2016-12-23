Полицейские задержали тольяттинца, который не смог взломать дверь ВАЗовской «шестерки»

В полицию за помощью обратился 70-летний тольяттинец. Пенсионер рассказал полицейским, что из окна своего дома он увидел, как мужчина пытался открыть дверь его автомобиля ВАЗ-2106. После неудачной попытки проникнуть в салон злоумышленник скрылся.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили потерпевшего, с его слов составили ориентировку на подозреваемого. Чуть позже сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника - ранее судимого за совершение кражи 39-летнего мужчину. По версии полицейских, он намеревался похитить автомобиль, чтобы в дальнейшем сбыть его в пункт приема лома металлов.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам покушения на кражу. Мужчина заключен под стражу. Сотрудники полиции проверяют его на причастность к другим противоправным деяниям, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.