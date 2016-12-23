В российских школах предлагают ввести курс психологии

По инициативе Минздрава России в средних школах планируется ввести курс психологии, который будут преподавать в рамках ОБЖ. Одной из задач нового курса станет обучение детей противостоянию манипуляции ими со стороны взрослых, сообщают «Известия».

По словам главного психиатра Минздрава Зураба Кекелидзе, уже подобрана команда авторов и специалистов, которые напишут учебники для средних школ.

Помимо учебников для школьников, готовится курс лекций по детской и подростковой психологии для педагогов. А вопрос о точных сроках введения новой дисциплины будет решаться на правительственном уровне.

— Первое совещание у вице-премьера Ольги Голодец по вопросам развития психологической службы в школах пройдет в январе 2017 года, — сообщил «Известиям» пресс-секретарь Ольги Голодец.

По словам директора центра Сербского, на данном этапе решено, что новая дисциплина будет преподаваться в рамках школьного курса ОБЖ. Предполагается, что всего на психологическое просвещение школьников будет отведено 20 часов: урок будет проходить раз в неделю в течение 20 недель.

В пресс-службе Министерства образования «Известиям» сказали, что пока Минздрав к ним не обращался.

Когда именно будет введен новый курс, зависит не только от того, когда появятся учебники для школьников, но и от того, когда будут созданы пособия для школьных психологов и педагогов. Но уже ясно, какие именно темы будут освещены в учебниках. Зураб Кекелидзе пояснил, что учебники будут затрагивать важные для детей и подростков темы: от дружбы до первой любви и профилактики ранних беременностей. Еще один вопрос, который будет рассматриваться в рамках нового учебного курса, — это психологический допинг.

— Есть допинг химический, о котором слышали все, а есть психический или психологический. Существует расхожее слово «замотивировать». А что значит замотивировать? Это психологически воздействовать. До какого предела можно подростка замотивировать? Выдержит ли он? Один сможет, а второй — нет. Структура личности другая. Эти всё очень серьезные вопросы, и мы обязательно включим их в учебник, — подчеркнул главный психиатр.