В Новый год - новый кот!

Тольяттинцев приглашают на последнюю в уходящем году выставку-раздачу питомцев приюта "Кошкин дом"!

Кошки с нетерпением ждут этого события, ведь под Новый год случаются чудеса, загаданное сбывается, мечтаемое осуществляется! А кошек одна дружная МЕЧТА! - найти любящих хозяев!

Всех жителей и гостей города Тольятти приглашают посетить это предновогоднее мероприятие, которое проходит под девизом "В НОВЫЙ ГОД - НОВЫЙ КОТ"!

Выставка пройдет в котопространстве КОРОЛЕВСТВО КОШЕК, где можно и нужно общаться, гладить, играть с котиками! Вход свободный.

Для вас в свободном доступе: WI-FI, настольные игры, книги и конечно, пушистые любители посидеть на ручках! Все животные здоровые, обработанные от паразитов, кошки уже стерилизованы. Все приучены к лотку.

На выставке вы можете выбрать себе теплого друга в дом, познакомиться и пообщаться с обитателями приюта и, конечно же, оказать ПОМОЩЬ приюту. Не забывайте, что приют существует только благодаря помощи и пожертвованиям горожан!

У каждого животного своя невероятная, драматическая и часто трагическая история попадания в приют. Но в наших с вами силах сделать так, чтобы хотя бы некоторые из этих историй жизни закончились хорошо!

Приходите сами, с детьми, приводите друзей и родственников! Расскажите о нас знакомым и коллегам, делайте репосты:)

Гостей ждут 24 декабря с 12:00 до 17:00 по адресу ул. Офицерская 2а, креативное пространство "КОРОЛЕВСТВО КОШЕК".