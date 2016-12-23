Напряженность на рынке труда Тольятти составляет 2,4 чел. на 1 место

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 23.12.2016 составила 7820 чел., из которых 52,6% приходится на женщин, 15,4% – молодежь в возрасте до 30 лет, 11,5% - граждан предпенсионного возраста, 25,7% - уволенные по сокращению штата, 6,6% состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 281 чел., трудоустроено 117 безработных граждан, направлено на досрочную пенсию – 4 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 263 чел. Уровень регистрируемой безработицы составил 1,82 %.

На 23 декабря 43 предприятия городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 30747 чел. заняты неполную рабочую неделю, 2774 чел. находится в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 3572 работниках, из которой 35,7% - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 2,4 чел. на 1 свободное рабочее место.