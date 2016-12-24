Мэрия: О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

С января 2017 года меры социальной поддержки по оплате ЖКУ всем льготным категориям будут предоставляться в виде компенсации расходов на оплату ЖКУ. Ранее предоставлялась ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (ЕДВ ЖКУ).

Расчет компенсации будет производиться индивидуально из фактических платежей с учетом:

— занимаемой площади;

— состава семьи;

— наличия приборов учета;

— установленных нормативов потребления коммунальных услуг;

— наличия задолженности и т.д.

Назначение компенсации гражданам будет осуществляться со дня вступления закона в силу без их заявлений в автоматическом режиме, передает Управление по оргработе и связям с общественностью мэрии Тольятти.

За разъяснениями по вопросу предоставления компенсации граждане могут обратиться в Главное управление социальной защиты населения Центрального округа по месту жительства в часы приема (понедельник, вторник, четверг с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до 12:48; среда и пятница с 8:00 до 12:00) по следующим адресам:

  • улица Победы, 74, кабинеты 2, 3, 4, тел. 54-32-61, 54-41-04, 54-40-84;
  • бульвар Орджоникидзе, 16, кабинеты 103, 222, тел. 54-49-06, 54-34-91;
  • улица Матросова, 19д, кабинеты 8, 9,10, 11,12, тел. 54-33-56, 54-31-97, 54-42-39.
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  3. 24.12.2016 11:13 [401] (0)
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