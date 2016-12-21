Тольяттинцев приглашают на вечеринку "Christmas party in kingdom"!

Приют "Кошкин дом" г. Тольятти вместе с креативным пространством КОРОЛЕВСТВО КОШЕК и клубом иностранных языков Mr.Ben проводит вечеринку "Christmas party in kingdom"!

25 декабря с 15:00 до 20:00 встречаемся на вечеринке!!!

Приглашаем:

наших друзей

друзей наших друзей

всех, всех, всех!!!

В это день для вас:

рождественские и новогодние песни

конкурсы и настольные игры

тематическая музыка и спонтанные танцы

сюрпризы от организаторов

чай и печенье

сладкая Кондитерская The Pudra | Торты в Тольятти

волшебный Фотограф счастливых моментов в вашей жизни

* И по секрету - первая проба популярного флешмоба: #манекенчеллендж

(с котиками не так уж и просто)

Приходите сами, приходите всей семьей, приводите друзей, и все вместе мы создадим уютный, волшебный, веселый праздник!

цены - https://vk.com/topic-118389455_33799839

правила посещения - https://vk.com/topic-118389455_33799694.