Тольяттинцев приглашают на вечеринку "Christmas party in kingdom"!

Приют "Кошкин дом" г. Тольятти вместе с креативным пространством КОРОЛЕВСТВО КОШЕК и клубом иностранных языков Mr.Ben проводит вечеринку "Christmas party in kingdom"!
25 декабря с 15:00 до 20:00 встречаемся на вечеринке!!!
Приглашаем:
В это день для вас:
* И по секрету - первая проба популярного флешмоба: #манекенчеллендж
(с котиками не так уж и просто)
Приходите сами, приходите всей семьей, приводите друзей, и все вместе мы создадим уютный, волшебный, веселый праздник!
цены - https://vk.com/topic-118389455_33799839
правила посещения - https://vk.com/topic-118389455_33799694.