Тольяттинцев приглашают на вечеринку "Christmas party in kingdom"!

Приют "Кошкин дом" г. Тольятти вместе с креативным пространством КОРОЛЕВСТВО КОШЕК и клубом иностранных языков Mr.Ben проводит вечеринку "Christmas party in kingdom"!

25 декабря с 15:00 до 20:00 встречаемся на вечеринке!!!

Приглашаем:

  • наших друзей
  • друзей наших друзей
  • всех, всех, всех!!!

В это день для вас:

  • рождественские и новогодние песни
  • конкурсы и настольные игры
  • тематическая музыка и спонтанные танцы
  • сюрпризы от организаторов
  • чай и печенье
  • сладкая Кондитерская The Pudra | Торты в Тольятти
  • волшебный Фотограф счастливых моментов в вашей жизни

* И по секрету - первая проба популярного флешмоба: #манекенчеллендж
(с котиками не так уж и просто)

Приходите сами, приходите всей семьей, приводите друзей, и все вместе мы создадим уютный, волшебный, веселый праздник!

цены - https://vk.com/topic-118389455_33799839
правила посещения - https://vk.com/topic-118389455_33799694.
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  3. 24.12.2016 13:04 [190] (0)
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