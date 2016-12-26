Два студента ПВГУС получили именную стипендию мэра Тольятти

Победителями конкурса на получение именных стипендий мэра г.о. Тольятти в этом году стали 24 человека. Двое из них – воспитанники Поволжского государственного университета сервиса. Это студенты группы БЭФ-13 Удалов Андрей Александрович и Костин Максим Дмитриевич. Их отметили в номинации «Студенческая наука».

На счету ребят более 10 публикаций научных статей в различных издательствах, диплом II степени в Конкурсе презентаций по актуальным направлениям финансово-кредитного сектора экономики РФ в рамках V Всероссийского фестиваля науки-2015, 1 место за доклад «Анализ инвестиционного портфеля ценных бумаг экономического субъекта» на X Международной научно-практической конференция «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов», 2 место за доклад «Игрофикация - как бизнес концепция для мотивации персонала» на X Международной научно-практической конференция «Наука и творчество: взгляд молодых профессионалов», диплом лауреатов XXXV студенческой заочной научно-практической конференции "Научное сообщество студентов XXI столетия" Экономические науки.

Напомним, что мэрия ежегодно проводит конкурс на присуждение именных стипендий мэра городского округа Тольятти. Его цель - поощрение лиц в возрасте от 12 до 30 лет, проявивших выдающиеся способности и добившихся значительных успехов в области образования и науки, культуры и искусства, физической культуры и спорта, активных участников молодежной политики и добровольческого движения.

Размер одной стипендии составляет 20 000 (Двадцать тысяч) рублей.

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