«Лада» уступила СКА лишь в овертайме

В рамках празднования 70-летия отечественного хоккея ХК "Лада" подготовил для болельщиков специальную программу. Перед матчем возле Северного входа будет развернута полевая кухня (с 18.00 до 18.45). В фойе второго этажа проводилась выставка ретро-формы, посвященная 70-летию хоккея в нашей стране и 40-летию ХК "Лада". Также для болельщиков была проведена автограф-сессия с участием Александра Бумагина и Максима Рыбина. Перед началом матча болельщики увидели видеоролик с памятными и значимыми событиями из истории российского хоккея. Символическое вбрасывание произвел Владимир Асеев, член правления Федерации хоккея России, председатель правления Межрегионального Координационного Центра "Поволжье".

Состав "Лады" на матч со СКА оказался далек от оптимального. По разным причинам не смогли выйти на лед Кристапс Сотниекс (автор "дубля" в ворота ЦСКА) и Глеб Корягин, нападающие Антон Шенфельд и Максим Рыбин.

Матч начался для "Лады" удачно: в середине первого периода Никита Филатов бросил с отрицательного угла, и шайба от голкипера гостей влетела в сетку - 1:0. На 12-й минует гости сравняли счет: Илья Ежов оказался бессилен против резкого кистевого броска Евгения Дадонова. А на 17-й минуте гости реализовали первое же удаление у "Лады": Никита Гусев поражал уже практически пустые ворота - 1:2.

Ровно в середине матча тольяттинцы, играя в большинстве, ошиблись в средней зоне, и нарушили правила - Илья Ежов отразил штрафной бросок "пострадавшего". Вскоре Илья Ковальчук убежал к воротам "Лады", но победителем и из этой дуэли вышел голкипер "Лады". На 31-й минуте Виктор Комаров опасно бросал, но Микко Коскинен выручил свою команду. Были моменты и у гостей, но заброшенных шайб во втором периоде болельщики не увидели.

На 45-й минуте за колющий удар против Ильи Ежова до конца матча у гостей был удален Илья Ковальчук, а "Лада" получила на 2 минуты преимущество в двух игроков, которое реализовал Тэйлор Аронсон: защитник "Лады" мощнейшим броском не оставил шансов голкиперу гостей, обзор которому на "пятаке" перекрывали игроки обеих команд - 2:2.

До окончания третьего периода счет не изменился. Впервые "Ладе" пришлось играть дополнительное время в формате "3 на 3", который был введен совсем недавно. На 3-й минуте овертайма победу гостям принес точный бросок Вадима Шипачева, реализовавшего удаление хозяев - 2:3. СКА, как и в прошлом сезоне, вырвал победу у "Лады" в гостях в овертайме.

Фото: ХК "Лада".