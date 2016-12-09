В Тольятти установится новогодняя погода

Глубокий североатлантический циклон, охватив большую часть Европейского материка, в ближайшие сутки будет оказывать влияние и на территорию Средней Волги, сообщает "Приволжское УГМС". В субботу жителей нашей области ожидает кратковременное влияние порции теплого и влажного воздуха с Атлантики с небольшими осадками. В воскресный день и в начале следующей недели влияние циклона ослабеет, так как с востока к нам будет подбираться гребень Сибирского антициклона. Его воздушная масса сухая и значительно холоднее, поэтому осадки вероятны слабые, температура воздуха в ночные часы при прояснениях может понизиться до 13-18 градусов мороза.

В ближайшие дни будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться от -4 до -9 градусов, ночью до -18. Ветер юго-западный 5-10 м/с.
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  3. 24.12.2016 14:05 [302] (0)
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