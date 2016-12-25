Самые талантливые юноши и девушки Тольятти получили именные стипендии мэра

Размер одной стипендии составляет 20 000 рублей. В конкурсе участвовали молодые люди от 12 до 30 лет, достигшие успехов в учебе, общественной деятельности, творчестве и спорте.

Новоявленных стипендиатов поздравила Евгения Бычкова, руководитель аппарата мэрии: "Очень приятно видеть сегодня в зале столько молодых, красивых и умных лиц. Если в нашем городе есть такая молодежь, очевидно, что его ждет прекрасное будущее. Желаю вам дальнейших успехов. Никогда не останавливайтесь на достигнутом!"

В этом году стипендии получили 24 человека.

Фото: "Городские ведомости".