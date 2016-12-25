«Лада» в гостях обыграла «Луч»

В своем десятом матче чемпионата России среди команд суперлиги в Москве «Лада» нанесла поражение «Лучу» - 34:24 (18:13), сообщает пресс-служба тольяттинского гандбольного клуба.

«Лучу» в условиях весомых кадровых пробоин и в этот раз испортить предпраздничное настроение «Ладе» было на домашнем паркете не суждено. Последний поединок подопечных Левона Акопяна в первом круге регулярного чемпионата и вообще в уходящем году серьезных осложнений гостям не принес.

Более-менее равномерный обмен результативными уколами длился лишь треть тайма. А затем за три минуты автозаводчанки, резко ускорившись, отгрузили соперницам четыре безответных мяча. Напрашивался следом пятый, но Полине Горшковой не удалось реализовать чистый выход один на один с вратарем. Однако даже этого с лихвой хватило, чтобы при счете 5:10 те, кого терзали сомнения по поводу реального расклада сил на поле, уяснил для себя, кто есть кто.

Гости тоже были небезгрешны, допустив в скором времени похожий срыв (0:3), благодаря чему «Луч» смог сократить дистанцию до двух мячей. Но разбушеваться соперницам «Лада» не дала. И к перерыву все вернула на круги своя. События второго тайма не поколебали прежнюю картину. Резких сбоев никто из противников уже не допускал, а общее преимущество волжанок в классе было налицо. Они им и воспользовались. Причем без видимых хлопот. В течение 17-ти минут с начала тайма вдвое (19:29) нарастили перевес, удержать который не составило труда.