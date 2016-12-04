В Тольятти по горячим следам задержаны подозреваемые в разбойном нападении

Сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск национальной гвардии России, находившиеся на маршруте патрулирования на улице 40 лет Победы, заметили двух мужчин с большими спортивными сумками. Увидев патрульный автомобиль, они заметно занервничали и попытались скрыться. Стражи правопорядка задержали подозрительных граждан. Ими оказались ранее неоднократно судимые мужчины 1989 и 1988 годов рождения.

В спортивных сумках помимо планшетных компьютеров, мобильного телефона и дорогой одежды находился паспорт, не принадлежащий ни одному из задержанных. Прибыв по адресу проживания владельца документа, патрульные обнаружили там мужчину, который пояснил, что некоторое время назад двое преступников под угрозой ножа проникли в квартиру, нанесли ему множественные удары и, угрожая расправой над его семьей, завладели личным имуществом и ценными вещами, сообщает облГлавк.

Для дальнейшего разбирательства на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В настоящее по признакам разбоя возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел проверяют задержанных на причастность к другим противоправным деяниям. Ведется следствие.