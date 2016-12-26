Объем вложенных резидентами средств в ОЭЗ «Тольятти» достиг 8,4 млрд рублей

В особой экономической зоне «Тольятти» подведены предварительные итоги 2016 года. И первыми они озвучены главным участникам проекта – резидентам в ходе традиционного «Клуба инвесторов», прошедшего 20 декабря в административно-бытовом корпусе. Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» Алексей Пахоменко рассказал представителям компаний о результатах, достигнутых за прошедший год, который, по его словам, стал очередной вехой в истории проекта, сообщает пресс-служба ОЭЗ.

Начало года ознаменовалось запуском нового завода. Немецкая компания «Эдша Тольятти» начала производство автокомпонентов в ОЭЗ. Спустя месяц торжественно открылось японское предприятие «Атсумитек Тойтота Цусе Рус». Таким образом, на площадке стало работать шесть заводов по изготовлению различной продукции, ориентированной на российский рынок и за рубеж.

В первой половине 2017 года к списку действующих предприятий ОЭЗ должны присоединится компании «ОЗОН ФАРМ» и «Тольяттинская бумажная фабрика», которые завершают строительство своих заводов и близки к началу пуско-наладочных работ.

В этом году плеяда резидентов ОЭЗ «Тольятти» пополнилась двумя новыми компаниями. И впервые проекты потенциальных инвесторов рассмотрел новый экспертный совет, собранный в регионе. Полномочия по его проведению были переданы в Правительство Самарской области наряду с другими обязанностями по управлению ОЭЗ.

«В этом году управление особой экономической зоной «Тольятти» передано Правительству Самарской области. Для вас, для резидентов, это по сути ничего не меняет, кроме того, что работа должна пойти быстрее по одной простой причине – центр принятия многих административных решений теперь приближен к «земле», т.е. непосредственно к территории участка ОЭЗ. Первый экспертный совет в регионе прошел успешно и одобрил 2 новых проекта, - отметил Алексей Пахоменко. – Мы уверены, что по итогам 2016 года ОЭЗ «Тольятти» выполнит утвержденные показатели эффективности. Объем вложенных резидентами средств в ОЭЗ «Тольятти» только по итогам третьего квартала этого года достиг 8,4 млрд рублей. Многие компании не просто выполнили свои планы в этой части, а даже перевыполнили их. Надеюсь, что и в дальнейшем развитие ваших проектов будет идти такими же высокими темпами. Со своей стороны мы будем обеспечивать всю необходимую поддержку для этого».

Также в течение года в ОЭЗ активно продолжалось строительство инфраструктуры второй очереди. 2016 год завершается с высокой степенью готовности данного этапа, и уже ведется сдача построенных объектов в эксплуатацию.

Важным итогом уходящего года стало формирование полноценной службы эксплуатации на площадке, которая полностью взяла на себя обслуживание всей территории экономической зоны без помощи подрядных организаций. В будущем управляющая компания ОЭЗ планирует расширять спектр предоставляемых услуг, обеспечивая резидентов всем необходимым для обслуживания и благоустройства их земельных участков.

Завершая свое выступление, Алексей Пахоменко поблагодарил резидентов за их активный вклад в развитие ОЭЗ и плодотворное сотрудничество в 2016 году, а также озвучил планы на новый 2017 год, которые предстоит реализовать в тесном тандеме управляющей компании с резидентами особой экономической зоны «Тольятти».