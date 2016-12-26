Тольяттинские оперативники изъяли наркотик, предназначавшийся осужденным

Сотрудники отдела полиции №23 Управления МВД России по г. Тольятти получили оперативную информацию о том, что житель Самары 1987 года рождения может быть причастен к сбыту наркотических средств осужденным.

Полицейские задержали подозреваемого на прилегающей к исправительному учреждению территории. В ходе досмотра в присутствии понятых в автомобиле «LADA Granta», которым управлял задержанный, оперативники обнаружили два полиэтиленовых свертка с порошкообразным веществом. Изъятую находку сотрудники органов внутренних дел направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области. Специалисты установили, что в свертках находилось более 20 граммов героина, сообщает облГлавк.

По данным оперативников, мужчина планировал сбыть наркотик осужденным. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Расследование продолжается.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 07:09 [160] (0)
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