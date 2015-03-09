Деньги

В правительстве рассказали, на сколько вырастут пенсии в 2016 году

Пенсии в РФ с учетом единовременной выплаты в январе 2017 года вырастут в 2016 году на 1,4% реальном выражении, заявил журналистам министр финансов Антон Силуанов.

"Пенсии с учетом единовременной выплаты в январе 2017 года вырастут в 2016 году на 1,4% реальном выражении", — сказал он. Кроме того, по словам Силуанова, по итогам 2016 года "вернется в положительную зону — плюс 0,5%" и рост заработных плат, сообщают РИА Новости.

Он отметил, что реальные доходы населения начинают восстанавливаться благодаря достижению в 2016 году рекордно низкого уровня инфляции. "Инфляция – 5,5%, рекордно низкий за всю историю России уровень – и это спустя всего 1,5 года после инфляционного всплеска почти до 17%, в 2017 году идем на 4%. Благодаря этому начинают восстанавливаться реальные доходы населения", — добавил министр.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 08:03 [214] (0)
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