Исследование показало, какой предмет школьники знают хуже всего

Результаты национального исследования качества образования (НИКО) показали, что школьники хуже всего знают историю своих регионов, рассказал журналистам руководитель проектов НИКО и ВПР (Всероссийских проверочных работ) Сергей Станченко.

Ранее сообщалось, что около 50 тысяч школьников примут участие в национальном исследовании качества образования, которое проводит Рособрнадзор, сообщают РИА Новости

"Важное направление историко-культурного стандарта — это знание региональной истории. Было задание: назовите хотя бы одного исторического деятеля в вашем регионе, который был с IX по XVIII век, и скажите хоть что-то, что он сделал. Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения", — сказал Станченко.

Он также добавил, что школьники часто путают архитектуру разных веков и не отличают ее образцы друг от друга, а также им сложно работать с картами и источниками.

Кроме того, по его словам, исследование показало, что большинство позиций историко-культурного стандарта школами не достигается.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 25.12.2016 15:58 [279] (1)
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