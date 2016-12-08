«Лада» отыграла три шайбы у «Северстали», но победить не смогла

25 декабря на своей площадке тольяттинская хоккейная команда принимала череповецкую "Северсталь". Перед началом встречи собравшиеся в ледовом комплексе "Лада-Арена" минутой молчания почтили память погибших в результате авиакатастрофы самолета Ту-154 министерства обороны России близ Сочи, которая унесла жизни 92 человек.

Начало матча получилось для хозяев обескураживающим: к 8-й минуте Максим Трунев и Юрий Трубачев забросили две шайбы в ворота "Лады". После тайм-аута Артиса Аболса игра, казалось, выровнялась, но хозяева допускали ошибки в своей игре. Одну из них на 19-й минуте использовал Павел Чернов - 0:3, сообщает пресс-служба клуба.

Перед вторым периодом место в воротах "Лады" занял Эдгарс Масальскис. Во втором периоде хозяева заметно прибавили. В середине периода Станислав Бочаров после передачи Георгия Белоусова реализовал отложенный штраф у гостей (волжане заменили голкипера шестым полевым игроком) - 1:3. На 32-й минуте после паса Дениса Зернова уже сам Георгий Белоусов броском в касание не оставил шансов Якубу Коваржу - 2:3. После этого уже Александр Гулявцев взял тайм-аут, чтобы как-то сбить натиск "Лады". На 39-й минуте хорошая возможность сравнять счет была у Дениса Зернова, но его бросок вратарь "Северстали" отразил.

На 43-й минуте Дмитрий Костромитин сравнял счет точным броском от синей линии: шайба влетела в ближнюю "девятку" - 3:3. Однако развить успех хозяевам не удалось. На 51-й минуте гости вышли вперед: после наброса от синей линии Дениса Ежова удачно подставил клюшку Войтек Полак - 3:4.

В концовке гости постарались отвести игру от своих ворот, но на последней минуте хозяева заменили голкипера шестым полевым игроком. За 23 секунды до окончания третьего периода Георгий Белоусов опасно бросал, но вратарь гостей справился с его броском. Победа "Северстали" - 3:4.