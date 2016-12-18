В России приостановят продажу непищевой спиртовой продукции

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил приостановить продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25 градусов на срок до 30 дней. Из числа попавшей под запрет продукции будут исключены парфюмерия и стеклоомывающие жидкости. Как пишет "Российская газета", за ними усилят дополнительный контроль.

Глава правительства провел рабочую встречу с руководителем Роспотребнадзора Анной Поповой и снова вернулся к трагедии в Иркутске, где в результате массового отравления спиртосодержащей непитьевой продукцией скончались более 70 человек. "Я давал поручение правительству подготовить предложения о том, чтобы были разработаны меры, направленные на регулирование оборота подобного рода жидкостей и недопущение их использования в пищевых целях", - напомнил Медведев. Они могут использоваться для химических и бытовых целей, но не должны реализовываться как суррогат алкогольной продукции, свободно распространяемой в стране, добавил он.

- В то же время есть необходимость принять оперативные меры, направленные на то, чтобы подобного рода спиртосодержащие жидкости, суррогаты в настоящий период, до момента решения этих вопросов на общем уровне, вообще не продавались или находились под жестким контролем у государства, - заявил премьер.

Роспотребнадзор по поручению правительства проводит целую серию проверок. Результат: в регионах выявлено более 12 тонн такой продукции, совершенно разной, которую должны изъять из легального оборота.

- В связи с этим следующее предложение: приостановить реализацию непищевой алкогольной продукции, содержащей спирт в объеме более 25 процентов, в целом по стране на срок до 30 дней, исключив отсюда парфюмерную продукцию и стеклоомывающую жидкость, за которыми необходимо на этот период и в дальнейшем усилить контроль, - озвучила Попова предложение Роспотребнадзора.