В Тольятти мужчина и двое детей отравились угарным газом в машине

25 декабря во втором часу дня, по предварительным данным, проезжавший неподалеку от СИЗО на Хрящевском шоссе водитель увидел в припаркованной машине мужчину и двух девочек, которые были без сознания, сообщили в оперативных службах.

Мужчина открыл дверь машины, попытался привести находившихся в ней людей в чувства и вызвал "скорую".

Предварительно, пострадавшими от выхлопных газов автомобиля, оказались: 38-летний мужчина и девочки в возрасте 10 и 14 лет. Прибывшие врачи городской службы "03", сразу приняли все меры, чтобы спасти людей и увезли их в лечебные учреждения.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 11:34 [647] (0)
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