Спонсором «Волга Квест 2017» стала польская компания

Компания "ALWERO", производящая в Польше изделия из натуральной шерсти премиум класса, стала спонсором поволжской гонки.

Побывав в  этом году в Тольятти, увидев «Волга Квест» изнутри, познакомившись с теми, кто делает гонку и участвует в ней, владелец компании Рóман Махельски принял решение помочь проведению соревнований в 2017 году.

- Я хочу стать спонсором потому, что мне очень нравится Россия и люди, которые там живут. И мне нравится гонка Волга Квест, - объясняет причину своего решения г-н Махельски.

На гонку 2016 года Рóман приехал в составе команды Войтека Сыгулы, в которой работал хэндлером (помощником гонщика). Напомним, что Войтек Сыгула является победителем гонки «Волга Квест 2016», дистанция «Большая Волга» - 420 километров. А этой зимой ожидается приезд сразу двух команд из Польши.
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  3. 26.12.2016 12:03 [184] (0)
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