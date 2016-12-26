Спонсором «Волга Квест 2017» стала польская компания

Компания "ALWERO", производящая в Польше изделия из натуральной шерсти премиум класса, стала спонсором поволжской гонки.

Побывав в этом году в Тольятти, увидев «Волга Квест» изнутри, познакомившись с теми, кто делает гонку и участвует в ней, владелец компании Рóман Махельски принял решение помочь проведению соревнований в 2017 году.

- Я хочу стать спонсором потому, что мне очень нравится Россия и люди, которые там живут. И мне нравится гонка Волга Квест, - объясняет причину своего решения г-н Махельски.

На гонку 2016 года Рóман приехал в составе команды Войтека Сыгулы, в которой работал хэндлером (помощником гонщика). Напомним, что Войтек Сыгула является победителем гонки «Волга Квест 2016», дистанция «Большая Волга» - 420 километров. А этой зимой ожидается приезд сразу двух команд из Польши.