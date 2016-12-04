Автошколы начнут преподавать «теорию» в интернете

В следующем году российские автошколы хотят предложить дистанционные программы обучения для кандидатов в водители, сообщают "Колеса". Тестирование новой электронной системы удаленного образования для будущих водителей должно начаться в январе 2017 года.

Как рассказал председатель правления Гильдии автошкол России Сергей Лобарев, программа совместима со всеми популярными операционными системами (и со стационарными, и с мобильными).

- Будем тестировать сервис для удаленного обучения. Туда будет введена программа по изучению теоретического курса вождения. Кандидат в водители будет заходить туда под своими учётными данными и слушать лекции, преподаватель сможет давать задания и контролировать их выполнение. А руководитель автошколы сможет контролировать онлайн любую группу и давать указания инструктору, – комментирует Сергей Лобарев.

Он подчеркнул, что с помощью этого сервиса «занятия смогут посещать даже те ученики, которые живут за 100-150 километров от автошколы». По мнению начальника управления правового регулирования ГИБДД России Юрия Шакирова, значение имеет только качество подготовки кандидатов, а не конкретные методы.

- Есть выпускной экзамен, который сдается в ГИБДД. Он показывает, насколько хорошо подготовлен водитель. При этом как именно его готовили – не столь важно, – считает он.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что количество автошкол в России сократилось вдвое. Причиной этому стала реформа, в результате которой повысились требования к учебным заведениям.