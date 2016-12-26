На дорогах Тольятти в трех ДТП пострадали дети

В этом году травмы в дорожно-транспортных происшествиях получили 129 несовершеннолетних, только за один день госпитализировано 3 детей.

23 декабря в 13:50 30-летний водитель ВАЗ-219270 двигался по улице Комсомольская. На перекрестке улиц Победы и Комсомольская, при повороте налево по зеленому сигналу светофора, не предоставил преимущество в движении и в результате допустил столкновение с автомобилем Лада Веста, водитель которого двигался в прямом встречном направлении. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля Лада - 4-месячный мальчик, который находился в автомобильной люльке на заднем пассажирском сидении. Малыш госпитализирован с сотрясением головного мозга.

Подобное нарушение явилось причиной травм еще одного несовершеннолетнего чуть позже. В 22:30 в результате невнимательности водителя Приоры, который не предоставил преимущество в движении водителю автомобиля ВАЗ-21102 (на регулируемом перекрестке Степана Разина–Фрунзе) произошло столкновение данных транспортных средств. С сотрясением головного мозга госпитализирован 11-летний мальчик, который находился в автомобиле ВАЗ-21102 на заднем пассажирском сидении слева. Ребенок перевозился без детского удерживающего устройства, ремнем безопасности не пристегнут. Водителю, нарушившему правила перевозки ребенка, грозит штраф в 3000 рублей.

В ДТП получил ранения и несовершеннолетний пешеход: в 15:00 8-летняя девочка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на улице Победы. На ребенка, который переходил проезжую часть, соблюдая правила дорожного движения, совершил наезд 40-летний водитель автомобиля ВАЗ. Девочка госпитализирована с сотрясением головного мозга.

В данных дорожно-транспортных происшествиях дети получили травмы по вине взрослых, которые не посчитали необходимым соблюдать правила дорожного движения, отметили в ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.