«Ночной патруль» и тольяттинские таксисты помогли убрать с дорог очередных нарушителей

За дежурство в ночь с пятницы на субботу активисты «Ночного патруля» помогли инспекторам ДПС выявить водителя, грубо нарушающего правила дорожного движения.

Примерно в час ночи экипажу ДПС от участников «Ночного патруля» поступила информация о том, что по Московскому проспекту движется «Лада Приора», водитель которой показался ребятам неадекватным. В районе дома № 6 экипаж ДПС остановил данный автомобиль - водитель 1977 года рождения, оказался в очень сильном алкогольном опьянении. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался, да и особой надобности в нем не было. По внешнему виду правонарушителя вполне было очевидно, в каком состоянии он сел за руль своего автомобиля, сообщили в Отделе ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В отношении водителя составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.

Работники такси также продолжают помогать полицейским в обеспечении безопасности на дорогах. Водители такси, ставшие свидетелями преступления, правонарушения, обнаружившие автомобиль, находящийся в розыске или создавший помеху в дорожном движении сообщают об этом в режиме онлайн в дежурную часть ГИБДД. Только за последнюю неделю от сотрудников таксомоторных организаций поступило 42 информации о нарушении водителями ПДД РФ.

В четверг, 22 декабря, водитель одной из таксомоторных организаций города Тольятти обратил внимание на неадекватное поведение водителя автомобиля Шевроле, двигавшегося также по Московскому проспекту и сообщил об этом в дежурную часть ГИБДД.

Приняв данную информацию, экипаж ДПС незамедлительно выехал по указанному адресу, водитель был остановлен. За рулем находился мужчина, 1991 г.р., с явными признаками опьянения. На предложение сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование данный гражданин отказался. В отношении правонарушителя собран материал об административном правонарушении по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ.