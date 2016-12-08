В Тольяттинском художественном музее подвели итоги международного конкурса «Радужка»

22 декабря в Тольяттинском художественном музее состоялось заключительное мероприятие и награждение победителей Международного конкурса детского художественного творчества «Радужка – 2016». В этом году участниками конкурса стали дети в возрасте от 4 до 16 из 9 стран мира, включая юных художников из города-побратима Вольфсбург (Германия). Всего на конкурс было подано 4 304 работы.

По результатам работы профессиональног о жюри, возглавляемого профессором, заслуженным художником РФ С.Г. Галетой, из более 4000 конкурсных работ на финальную выставку были отобраны 203 рисунка, которые представили в залах Художественного музея. Здесь и состоялось награждение победителей и вручение призов за 1-е, 2-е, 3-е место в каждой возрастной категории в конкурсных номинациях по темам:

- «С чего начитается Родина?» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне);

- «Сказка, музыка, балет» (к 175-летию со дня рождения русского композитора П.И. Чайковского);

- «Сказочный мир братьев Гримм» (к 230-летию писателей-сказоч ников);

- «Мой дом – планета Земля» (Тематика: бережное отношение к природе и людям).

Юные тольяттинские художники вместе со своими наставниками показали выдающиеся результаты на международном конкурсе «Радужка – 2016», заняв 12 призовых мест из 37 возможных. В число призеров конкурса вошла также учащаяся немецкой художественной студии "Мышкина школа" под руководством преподавателя Ангелики Бухер из города-побратима Вольфсбург.

Специальный приз зрительских симпатий от «Альянс Франсез Тольятти» будет отправлен в город Южно-Сахалинск автору рисунка, собравшего наибольшее число голосов по результатам зрительского голосования.

Напомним, Международный конкурс детского художественного творчества «Радужка» уже в 12 раз проводится в городском округе Тольятти при поддержке мэрии городского округа Тольятти, Попечителя музея АО «РТС-Банк» и Благотворительно го фонда «Небезразлично». Цель конкурса - стимулирование развития детского художественного творчества, поддержка талантливых детей и формирование у детей положительного отношения к искусству и творчеству. С 2012 года конкурс «Радужка» имеет международный статус, в нем принимают участие ученики художественных школ и студий из разных стран мира.

Ознакомиться с лучшими работами конкурса «Радужка - 2016» можно на выставке, которая открыта до 15 января 2017 года для всех посетителей Тольяттинского художественного музея.