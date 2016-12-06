На тольяттинца, устроившего ДТП с 4 пострадавшими, завели уголовное дело

Как уже сообщалось ранее, ДТП произошло 17 июля на территории Центрального района. 39-летний водитель автомобиля «Subaru Legacy» (стаж - 17 лет) двигался по Комсомольскому шоссе со стороны улицы Комзина в направлении улицы Коммунистической. По предварительной версии полицейских, выехав на встречную полосу, автомобилист допустил лобовое столкновение с машиной «Lada Priora» под управлением молодого человека 1992 года рождения (стаж - 6 лет). В результате ДТП водитель отечественной машины, а также его пассажиры - 29-летняя женщина и два мальчика 2007 и 2008 годов рождения - получили травмы, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в одну из городских больниц.

В момент ДТП водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По результатам проведенной проверки следователи приняли решение о возбуждении в отношении водителя иномарки уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают расследование, сообщает облГлавк.