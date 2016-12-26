Губернатор Самарской области выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Сочи

6 декабря объявлен общенациональным Днем траура по погибшим в авиакатастрофе под Сочи. Губернатор и Правительство Самарской области, все жители региона выражают глубокие и искренние соболезнования всем родным и близким погибших в авиакатастрофе.

Эта страшная трагедия унесла жизни 92 человек, летевших поддержать наших военнослужащих, которые в настоящее время выполняют задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии и оказывают гуманитарную помощь мирным жителям.

Объявленный 26 декабря Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным общенациональный День траура объединяет миллионы россиян и глубоко переживающих эту трагедию граждан иностранных государств, напоминая о том, что только человеческая солидарность и сердечное участие в беде ближнего могут придать нашему обществу сил пережить этот ужасный удар.

Вместе с семьями, коллегами, друзьями погибших, вместе со всей страной мы искренне скорбим о жертвах, говорится в сообщении.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 26.12.2016 15:39 [154] (0)
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