Тольяттинцам напоминают о правилах безопасности при установке елки дома

Департамент общественной безопасности мэрии предупреждает о правилах пожарной безопасности при установке «новогодней красавицы»:

  • ​ не должно быть открытого огня вблизи елки;
  • ​ при ее установке всегда оставляйте свободными пути эвакуации для беспрепятственно го выхода из помещения;
  • ​ устанавливайте елку на устойчивой подставке, ее ветки не должны находиться ближе метра от стен и потолков;
  • ​ располагать дерево следует подальше (не менее двух метров) от отопительных приборов;
  • ​ если елка «живая», осыпавшуюся с нее хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

Не менее важными остаются требования к украшению елки и поведению рядом с ней:

  • ​ прежде всего, запрещается использовать на елке какие-либо изделия с применением открытого огня или изделия, способные нагреться до температуры воспламенения украшений или самого дерева;
  • ​ не используйте для украшения елки легковоспламеняю щиеся игрушки, марлю, вату, бумагу;
  • ​ запрещается осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ – это пожароопасно;
  • ​ использовать взрывающиеся хлопушки нужно только на улице;
  • ​ активные игры детей около елки могут стать причиной её падения и создания пожароопасной ситуации в помещении.

К концу праздников «живые» елки высыхают, их лучше сразу убирать. Чтобы от кучи из сухой хвои, в случае ее загорания, не сгорел ваш дом, складывать выброшенные елки нужно на безопасном расстоянии от дома.

К подготовке и проведению праздников требуется ответственный подход. Мэрия городского округа Тольятти напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звоните по единому телефону «112».
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  3. 26.12.2016 16:05 [148] (0)
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