Тольяттинцам напоминают о правилах безопасности при установке елки дома

Департамент общественной безопасности мэрии предупреждает о правилах пожарной безопасности при установке «новогодней красавицы»:

​ не должно быть открытого огня вблизи елки;

​ при ее установке всегда оставляйте свободными пути эвакуации для беспрепятственно го выхода из помещения;

​ устанавливайте елку на устойчивой подставке, ее ветки не должны находиться ближе метра от стен и потолков;

​ располагать дерево следует подальше (не менее двух метров) от отопительных приборов;

​ если елка «живая», осыпавшуюся с нее хвою нужно сразу убирать – она, как порох, может вспыхнуть от любой искры.

Не менее важными остаются требования к украшению елки и поведению рядом с ней:

​ прежде всего, запрещается использовать на елке какие-либо изделия с применением открытого огня или изделия, способные нагреться до температуры воспламенения украшений или самого дерева;

​ не используйте для украшения елки легковоспламеняю щиеся игрушки, марлю, вату, бумагу;

​ запрещается осыпать елку бертолетовой солью и устраивать световые эффекты с применением химических и других веществ – это пожароопасно;

​ использовать взрывающиеся хлопушки нужно только на улице;

​ активные игры детей около елки могут стать причиной её падения и создания пожароопасной ситуации в помещении.

К концу праздников «живые» елки высыхают, их лучше сразу убирать. Чтобы от кучи из сухой хвои, в случае ее загорания, не сгорел ваш дом, складывать выброшенные елки нужно на безопасном расстоянии от дома.

К подготовке и проведению праздников требуется ответственный подход. Мэрия городского округа Тольятти напоминает о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности. В случае пожара немедленно звоните по единому телефону «112».